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الصين: الأرجنتين سترتكب "خطأ فادحا" إذا قطعت العلاقات مع بكين

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2023 11:07 صباحًا
الصين

الصين

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أشارت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إلى أن الأرجنتين سترتكب “خطأ فادحا” على الصعيد الدبلوماسي إذا قطعت علاقاتها مع دول كبرى مثل الصين أو البرازيل.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي معتاد إن الصين شريك تجاري مهم للأرجنتين التي تولي حكومتها المنتخبة أهمية كبيرة للعلاقات معها.

وانتُخب خافيير مايلي رئيسا جديدا للأرجنتين يوم الأحد. وانتقد مايلي، وهو ليبرالي يميني، الصين والبرازيل وقال إنه لن يتعامل مع “الشيوعيين” ويفضل تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن ديانا موندينو، الخبيرة الاقتصادية المرشحة لأن تصبح وزيرة للخارجية في إدارة مايلي، قولها إن بلادها لن تنضم إلى مجموعة (بريكس).

وكانت الأرجنتين من بين ست دول تمت دعوتها للحصول على عضوية مجموعة بريكس وهي تكتل يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وعندما سُئلت موندينو عما إذا كانت الأرجنتين ستشجع الصادرات والواردات مع الصين والبرزيل، ردت بأن الأرجنتين “ستتوقف عن التعامل” مع حكومتي هذين البلدين.

وقالت ماو عندما طلب منها الصحفيون التعليق على تصريحات موندينو “الجانبان يتمتعان بتكامل اقتصادي قوي وإمكانات هائلة للتعاون… والصين تعتزم مواصلة التعاون مع الأرجنتين لتعزيز الاستقرار والتنمية طويلة الأجل للعلاقات الثنائية.

    المصدر :
  • رويترز

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