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الصين: التبادل التجاري مع روسيا يزيد عن 180 مليار دولار في 2022

منذ 46 دقيقة
علما الصين وروسيا

علما الصين وروسيا

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كشف السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي عن توقعاته لحجم التبادل التجاري بين روسيا والصين لعام 2022.

وقال هانهوي إن التبادل التجاري بين بكين وموسكو سيزيد على 180 مليار دولار، معتبراً أن هذا مستوى جديد نوعيا وسوف يسجل رقما قياسيا جديدا”.

وأضاف السفير الصيني أن حجم التجارة بين الجانبين حوالي 140 مليار دولار، معبرا عن اعتقاده بأن هذا الرقم سيكون أكثر من 180 مليار دولار لهذا العام.

وأشار إلى أن رجال الأعمال في البلدين يتعاونون بشكل وثيق ويعملون على تعزيز المشاريع جديدة في المجالين التجاري والاقتصادي.

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا في وقت سابق إلى تحول البلدين إلى التسويات بالعملات الوطنية في التجارة مع كل من الصين ومنغوليا.

وترسَّخت أواصر العلاقات الصينية-الروسية بالتزامن مع تزايد التوترات بين بكين وواشنطن.

وهناك بالفعل الكثير من العوامل التي تقرِّب البلدين، على سبيل المثال، تُكمِّل الدولتان بعضهما بعضا اقتصاديا، كما تُعَد روسيا مورِّدا لمواد خام ذات أهمية شديدة للصين، بينما تحتاج روسيا من الصين الاستثمار والمنتجات عالية الجودة تقنيا.

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