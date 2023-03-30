الصين: التدريبات المشتركة مع إيران وروسيا عززت قدرة القوات البحرية

قالت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، إن تدريبات بحرية مشتركة بين الصين وإيران وروسيا في خليج عُمان عززت قدرة القوات البحرية في الدول الثلاث على القيام بمهام بحرية متنوعة. وذكر تان كه في المتحدث باسم الوزارة إن التدريبات عززت الصداقة والتعاون العملي بين البلدان الثلاث.

وأضاف أن الدول الثلاث أرسلت قوات من بينها 12 سفينة ووحدات عمليات خاصة ووحدات غوص للمشاركة في التدريبات التي جرت في الفترة من 15 إلى 19 مارس آذار.

وحملت التدريبات اسم “حزام الأمن البحري” واستمرت لمدة 5 أيام.

وتأتي هذه التدريبات العسكرية في ظل توترات بين الدول الثلاث والغرب، لا سيما بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وسبق للدول الثلاث أن نفذت في السنوات القليلة الماضية مناورات بحرية مشتركة في المحيطين الهندي والأطلسي وبحر عُمان.

وتعود المناورات الأخيرة بين إيران وروسيا والصين إلى مطلع العام الماضي، وقالت وزارة الدفاع الروسية -حينئذ- إنها تضمنت عمليات تكتيكية متنوعة في إطار تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ومكافحة الإرهاب البحري والقراصنة، وتبادل المعلومات في مجالات البحث والإنقاذ، وتبادل الخبرات.