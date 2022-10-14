الصين.. التضخم يسجّل أعلى مستوى في 29 شهرًا

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى أعلى مستوى في 29 شهرًا في أيلول، مدفوعًا بشكل أساسي بأسعار لحم الخنزير، لكنّ ضغوط الأسعار ظلت معتدلة إلى حد كبير في اقتصاد عصفت به قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 وأزمة عقارات.

ويحاول البنك المركزي الصيني دعم النمو، بينما يتجنب في الوقت نفسه اتخاذ خطوات مشددة قد تذكي ضغوط الأسعار وتخاطر بهروب رؤوس الأموال، مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية أخرى الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع.

وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 2.8 بالمئة على أساس سنوي مقارنةً مع 2.5 بالمئة في شهر آب. وسجّل أسرع وتيرة منذ نيسان 2020.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة إلى 0.6 بالمئة في أيلول من 0.8 بالمئة آب، مما يلقي الضوء على ضعف الاستهلاك في ظل قيود مكافحة كوفيد-19.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين بأبطأ وتيرة منذ كانون الثاني 2021، وارتفع 0.9 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 2.3 بالمئة في الشهر السابق ومع توقعات بارتفاعه واحدًا بالمئة.

في السياق، قال “يي قانغ”، محافظ البنك المركزي الصيني، إن البنك سيكثّف دعمه للاقتصاد.

وتسارع التضخم مع زيادة أسعار الغذاء 8.8 بالمئة على أساس سنوي من 6.1 بالمئة في آب. وزادت أسعار لحوم الخنزير 36 بالمئة من 22.4 بالمئة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار الخضروات 12.1 بالمئة من ستة بالمئة في الشهر السابق.