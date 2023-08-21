الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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الصين: التعاون مع أميركا يواجه صعوبات.. والمطلوب "إظهار الإخلاص"

منذ ساعة واحدة
علما الصين والولايات المتحدة

علما الصين والولايات المتحدة

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أكّد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، لرئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني مارك كاسبر‭ ‬الذي يزور بكين على رأس وفد من المجلس، أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة يواجه صعوبات، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاءت تصريحات لي في وقت تشهد فيه العلاقات فتورًا بين أكبر اقتصادين في العالم، وقبل زيارة متوقعة لوزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إلى الصين في أواخر أغسطس/ آب، أشار إليها تقرير لبلومبرغ نيوز في 31 يوليو/ تموز.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي قوله لرئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني مارك كاسبر اليوم الإثنين: “في الوقت الحالي تواجه العلاقات الصينية الأميركية والتعاون الاقتصادي والتجاري بعض الصعوبات التي تتطلب من الجانبين إظهار الإخلاص والتقارب فيما بينهما وبذل جهود مشتركة”.

وأضاف لي أنّ الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لحماية قواعد التجارة الدولية سويًا وضمان استقرار السلاسل الصناعية العالمية.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في بيان إنّ كاسبر اجتمع أيضًا في اليوم نفسه بوزير الصناعة الصيني جين تشوانغ لونغ، وإن الجانبين تناولا “بعمق” التعاون في مجال التنمية الصناعية بين الصين والولايات المتحدة وقضايا أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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