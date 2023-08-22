الصين: الدول الأفريقيّة تُريد أن نحوّل تركيزنا إلى التصنيع

أشار المدير العام لإدارة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الصينية وو بنغ، اليوم الثلاثاء أنّ الدول الأفريقية تريد من بكين أن تحول تركيزها من تشييد البنية التحتية في القارة إلى التصنيع المحلي.

وأضاف في إفادة على هامش قمة بريكس في جنوب أفريقيا، أنّ “التكامل الأفريقي يزداد بالفعل، والعديد من الدول الأفريقية طلبت من الصين النظر في تغيير تركيزنا”.

هذا وستناقش الصين خططها للتصنيع الأفريقي مع قادة القارة يوم الخميس في مائدة مستديرة خاصة على هامش قمة بريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب. وتضم المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وقالت جامعة بوسطن إنّ بنوكًا صينية أغلبها مملوك للدولة وافقت على إقراض الدول الأفريقية 160 مليار دولار بين عامي 2000 و2020.

وارتفعت التزامات القروض بعد أن أطلق شي “مبادرة الحزام والطريق” في 2013 لتمويل البنية التحتية في البلدان النامية، لكنها انخفضت بعد ذلك بشدة من ذروة 28.4 مليار دولار في 2016 إلى 1.9 مليار دولار في 2020.

وقال وو إنّ المناقشات “العاجلة” بشأن “القضايا الطارئة” لا يمكن أن تنتظر حتى الدورة التالية من منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وهو اجتماع دوري بين الوزراء الصينيين والأفارقة والمقرر عقده العام المقبل.

وقال أيضًا إن استثمارات الشركات الصينية في أفريقيا، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ستزداد.

وأضاف: “بغض النظر عما يحدث بشأن الاقتصاد العالمي أو الاقتصاد الصيني، فإنّ الاتجاه في المدى المتوسط ​​أو البعيد نسبيًا (هو أن) الشركات الصينية مستعدة لتحمل بعض المخاطرة (للذهاب) إلى أفريقيا”.