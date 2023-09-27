الصين: العمالة القسرية في إقليم شينجيانغ "كذبة كبيرة"

قالت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء إن ما يقال عن إجبار أشخاص على العمالة القسرية في إقليم شينجيانغ ما هو إلا “كذبة كبيرة” لتشويه سمعة الصين وهو عكس الواقع تماما.

وجاءت تعليقات المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على واردات من ثلاث شركات صينية أخرى أمس الثلاثاء 26\9\2023 في محاولة لوقف دخول البضائع التي تقول إن عمليات تصنيعها تشوبها عمالة قسرية لأفراد من أقلية الويغور في سلسلة التوريد إلى الولايات المتحدة.

وقال وانغ “أمريكا تستغل هذه الكذبة لإدراج كيانات صينية في القائمة السوداء ولعرقلة تطور الصين”، وأضاف أن البلاد ستتخذ إجراءات من أجل حماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية.