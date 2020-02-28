الصين: المتعافون من فيروس كورونا لا ينقلون العدوى

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قال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة إن الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا لكن عاودتهم الإصابة مرة أخرى لا ينقلون عدوى الفيروس.

وصرح قوه يان هونغ المسؤول الإداري في لجنة الصحة الوطنية في إفادة صحفية يومية بأن هناك حاجة إلى فهم جيد لطبيعة الفيروس الجديد وتحسين تتبع مرضى فيروس كورونا المتعافين.

يأتي ذلك فيما أعلنت بلدان في ثلاث قارات اكتشاف أول حالات إصابة لديها بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، فيما يتأهب العالم لتحول المرض إلى وباء وسط عزوف المستثمرين عن الإقبال على الأسهم وتوقعات بحالة ركود عالمي.

وفي بر الصين الرئيسي، حيث ظهر الفيروس في نهاية العام الماضي، تأكدت 327 حالة جديدة، وهو أقل معدل منذ 23 يناير وبهذا يتجاوز عدد المصابين 78800 حالة والوفيات نحو 2800.

وأعلنت أربعة بلدان أخرى اكتشاف أول حالات إصابة مما يرفع عدد الدول التي ظهر بها المرض بخلاف الصين إلى 55 وبلغ عدد الحالات نحو 3700 فيما وصل عدد الوفيات إلى 70. وسُجل نحو 75% من حالات الإصابة الجديدة في دول غير الصين.

وتأكد إصابة إيطالي سافر إلى نيجيريا هذا الأسبوع بالفيروس ليكون أول حالة تسجل هناك. وأعلنت نيوزيلاندا اكتشاف أول حالة لشخص عائد من إيران.

وفي شرق أوروبا أعلنت روسيا البيضاء وليتوانيا اكتشاف إصابات بالفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه يتعين على جميع البلدان أن تتأهب.

وأضاف في جنيف أمس الخميس “هذا الفيروس قد يتحول لوباء، هذا ليس وقت الذعر إنه وقت التحرك للوقاية من العدوى وإنقاذ الأرواح الآن”.