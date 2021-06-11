الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين: المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مرحلتها الأخيرة

11 - يونيو - 2021
وانغ يي

وانغ يي

A A A
طباعة المقال

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة وروسيا، اليوم الجمعة، على خفض ترسانتهما النووية قبل أيام من اجتماع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

وقال وانغ مخاطبا مؤتمر الحد من التسليح الذي تدعمه الأمم المتحدة: ”أفعال التنمر الأحادية من جانب الولايات المتحدة“ هي السبب الجذري لأزمة إيران النووية.

وأشار إلى أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في فيينا ”في مرحلتها الأخيرة“، مضيفا أنه يتعين على أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015 مضاعفة الجهود الدبلوماسية ”لإعادة الاتفاق إلى مساره“.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق في 2018.

وحث روبرت وود، المبعوث الأمريكي لشؤون نزع السلاح، الصين على المشاركة في محادثات بشأن الحد من المخاطر وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي، وعبر عن أسفه لأن الجهود الأمريكية ”قوبلت بالرفض“.الصين: المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مرحلتها الأخيرة

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البرازيل
توسيع دائرة التجارة بين الدول العربية والبرازيل
غارات جوية إسرائيلية على سوريا، أرشيفية - رويترز
روسيا تدين العدوان الجوي على سوريا
التزلّج على الثلج
انهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية.. وعمليات البحث مستمرة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
رجل الاعمال طلال ابو غزالة
طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
نجيب ميقاتي
هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة