الصين بصدد تقليص فترة الحجر الصحي للوافدين قريبا

قالت مصادر مطلعة لرويترز (الجمعة 4-11-2022) إن الصين قد تقلص قريبا أمد الحجر الصحي لكوفيد-19 للوافدين إليها من عشرة أيام حاليا إلى سبعة أو ثمانية أيام.

وذكر أحد المصادر أنه بموجب القواعد الجديدة، يتعين على الوافدين البقاء خمسة أيام في منشأة للحجر الصحي ويومين أو ثلاثة أيام أخرى في المنزل، مقارنة بالاشتراط الحالي المتمثل في سبعة أيام في منشأة، فندق في الغالب، وثلاثة أيام أخرى تحت المراقبة المنزلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الصين في يونيو حزيران الماضي تقليص مدة الحجر الصحي للوافدين إلى البلاد إلى نصف المدة. وقال مسؤولو الصحة حينذاك إن فترة الحضانة الأقصر لمتحور أوميكرون سمحت بمدة حجر صحي أقصر.

ومن المقرر أن تعقد السلطات الصحية الصينية مؤتمرا صحفيا غدا السبت عن الوقاية من كوفيد-19، وفقا لبيان قال إن مسؤولين من المكتب الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيحضرون. ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

ولم ترد لجنة الصحة الوطنية الصينية على طلب التعليق الذي أرسل إليها بالفاكس.

وتقلصت حركة السفر إلى الصين ومنها مع إتباع الدولة سياسة “صفر كوفيد” التي تشمل الحجر الصحي الإلزامي واختبارات (آر.تي-بي.سي.آر) للوافدين عند الوصول. والرحلات الدولية من وإلى الصين أصبحت جزءا صغيرا مما كانت عليه قبل كوفيد.