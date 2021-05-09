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الصين… بقايا الصاروخ سقطت جنوب غرب الهند وسريلانكا

9 - مايو - 2021
الصاروخ الصيني

الصاروخ الصيني

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أعلنت السلطات الصينية أن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا. وأوضح التلفزيون الرسمي أن الصاروخ “لونغ مارش بي 5 ” تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن إحداثيات سقوط بقايا الصاروخ في منطقة جنوب غربي الهند وسريلانكا. وأضافت أن بقايا الصاروخ الصيني الطائش سقطت في بحر العرب وكامل مكوناته تدمرت لدى عودته للأرض.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني قوله إن أجزاء من الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت جغرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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