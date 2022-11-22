الصين.. بكين تغلق المتنزهات والمتاحف مع تزايد إصابات كورونا

أغلقت بكين المتنزهات ومراكز التسوق والمتاحف، الثلاثاء، واستأنفت المزيد من المدن الصينية الفحوص الجماعية للكشف عن إصابات كوفيد-19، إذ تعاني الصين من تزايد الإصابات الذي يعمق المخاوف بشأن اقتصادها ويضعف الآمال في سرعة إعادة الفتح ما بعد الجائحة.

وسجلت الصين 28127 إصابة محلية جديدة على مستوى البلاد أمس الاثنين، وهي حصيلة قريبة من ذروة الإصابات اليومية المسجلة في أبريل نيسان، وجاء تسجيل قرابة نصف إجمالي الإصابات في مدينة قوانغتشو في الجنوب وبلدية تشونغشينغ جنوب غرب الصين.

وفي العاصمة بكين، ترتفع أعداد الإصابات إلى مستويات جديدة كل يوم، مما دفع حكومة المدينة إلى دعوة مزيد من السكان للبقاء في منازلهم.

وسجل مسؤولو الصحة وفاتين جديدتين بسبب كوفيد-19، مقارنة بثلاث وفيات مطلع الأسبوع، والتي كانت أولى الوفيات المرتبطة بالفيروس في الصين منذ مايو أيار.

وتسببت التدابير المشددة في بكين ومدن أخرى، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الصين تجنب عمليات الإغلاق على مستوى المدن مثل تلك التي أصابت شنغهاي بحالة من الشلل هذا العام، في تجدد مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد وتراجع الأسهم في البورصات العالمية وأسعار النفط.