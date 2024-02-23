الصين: تأثرنا بما يحدث في البحر الأحمر

قال القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاو تشنغ، إن بلاده تأثرت بعمليات الحوثيين المتصاعدة في البحر الأحمر، مشدداً على ضرورة توقف تلك الهجمات ضد السفن التجارية.

وأفاد شاو تشنغ خلال مؤتمر صحافي عقده بالرياض، أمس الخميس 22 فبراير/شباط 2024، أن “الصين تأثرت بما يحدث في البحر الأحمر، وارتفعت أسعار التأمين على النقل البحري والسفن، واضطرت بعض السفن الصينية للمرور عبر جنوب إفريقيا مما يرفع التكاليف ويطيل المسافة والزمن لوصولها”.

وأكد على أهمية تجنيب المنطقة والعالم تصاعد الوضع المتوتر في البحر الأحمر لما له من أهمية وتأثير على الصين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وحذر المسؤول الصيني من أن استمرار الصراع في البحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة، داعياً كل الأطراف للحفاظ على الأمن المشترك للبحر الأحمر واحترام سيادة الدول المطلة عليه وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار إلى أن بلاده “تولي الوضع في البحر الأحمر اهتماماً كبيراً لأنها أكبر دولة تجارية من حيث السلع، وأكبر شريك تجاري لأكثر من 140 دولة في العالم، وهو ممر لعبور المنتجات الصينية إلى أوروبا وإفريقيا وآسيا”.

وجدد القائم بأعمال السفارة الصينية، دعم بلاده للجهود الجارية لإحلال السلام في اليمن، متمنياً أن يكون الحل قريباً جدا.

كما أكد دعم الصين للشرعية في اليمن بقيادة المجلس الرئاسي اليمني، واستقرار اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني بشكل مستمر بحسب قدراتها وإمكانياتها.

وجدد دعوة بلاده لعقد مؤتمر دولي أكبر حجماً وأكثر فاعلية لدعم اليمن.