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الصين .. تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان بسبب ”كورونا“

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أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الاثنين، بأن أكبر سلطة تشريعية في البلاد قررت رسميا تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان الذي كان من المقرر أن يبدأ في الـ 15 من آذار/ مارس، في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 70 ألفا في الصين.

وقال التلفزيون، إن الموعد الجديد للجلسات السنوية -التي عادة ما تستغرق عشرة أيام- سيحدد لاحقا، مضيفا ،دون الخوض في تفاصيل، أن ”الاجتماع لن يتأجل لفترة طويلة“.

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وأشار إلى أن ”السلطة التشريعية قررت -أيضا- حظر كل أشكال التجارة غير القانونية للحيوانات البرية واستهلاكها في الصين“.

ويعتقد أن الحيوانات البرية هي مصدر الفيروس المسؤول عن الوباء.

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