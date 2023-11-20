الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تؤكد دعم انضمام دول جديدة لبريكس وتقارير عن رفض أرجنتيني

منذ 3 دقائق
مجموعة بريكس

مجموعة بريكس

A A A
طباعة المقال

أكدت الصين اليوم الاثنين، دعمها انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس على الرغم من التقارير المنقولة عن ديانا موندينو التي يُرجح أن تصبح وزيرة خارجية الأرجنتين المقبلة بأن بلادها لن تنضم للتجمع.

والأرجنتين من بين ست دول دُعيت للانضمام لمجموعة بريكس خلال قمة انعقدت في جنوب أفريقيا في أغسطس آب، وذلك في إطار ضغط المجموعة لإعادة تشكيل النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب والذي ترى المجموعة أنه عفا عليه الزمن.

لكن وكالة الإعلام الحكومية الروسية نقلت عن موندينو قولها إن بلادها لن تنضم إلى بريكس. وموندينو خبيرة اقتصادية يُرجح أن تكون وزيرة الخارجية في حكومة الرئيس الأرجنتيني المنتخب حديثا خافيير ميلي.

وذكرت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية أنها ليست على علم بتعليقات موندينو الواردة في التقارير.

وقالت “ما أريد قوله هو إن آلية التعاون في بريكس هي منصة مهمة للأسواق الناشئة والدول النامية لتعزيز التضامن والتعاون ودعم المصالح المشتركة”.

وأضافت “بريكس أيضا منصة مفتوحة ونرحب بأي دولة مهتمة بأن تكون عضوا في أسرة بريكس”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أوبك
اتحاد البترول الياباني يتوقع تمديد خفض إمدادات النفط من أوبك+
الجيش في ميانمار
أجانب وعمال إغاثة يسعون إلى ملاذات آمنة هربا من القتال في ميانمار
أمطار غزيرة في الدومينيكان
عشرات القتلى وآلاف المشردين جراء أمطار غزيرة في الدومينيكان

الأكثر قراءة

سقوط احد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان في منطقة الجليل
سيناريو الحرب مع لبنان.. في هذه الحالة قد تتخلى إيران عن حزب الله!
اللواء عباس إبراهيم
عباس إبراهيم: على اللبنانيين تحدي "حزب الله" إن أرادوا ذلك
حفل الموسيقى في ريعيم
هآرتس: طائرة حربية إسرائيلية قصفت المستوطنين المحتفلين بغلاف غزة في 7 أكتوبر