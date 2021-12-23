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الصين تؤكد على ضرورة مساعدة الدول النامية في مكافحة الإرهاب

23 - ديسمبر - 2021
علم الصين

علم الصين

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تقدمت الصين بمقترح إلى الدول الصديقة للعمل على تنشيط الجهود المشتركة لدعم الدول النامية في التصدي للتطرف، من أجل إنشاء استراتيجية لمكافحة الإرهاب أكثر فعالية.

وقال مساعد وزير الخارجية الصيني، أو جيانهاو: “علينا أن نساعد الدول النامية والدول التي تواجه بالدرجة الأولى الخطر الإرهابي، وتقديم دعما لها في تعزيز الإجراءات المضادة للإرهاب وأساليب إزالة التطرف”.

وأضاف: “كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول المذكورة من مكافحة الإرهاب وحاجاتها وتشكيل استراتيجية عالمية أكثر واقعية وشمولية لمكافحة الإرهاب”.

وعبر عن اعتقاده أن النصر النهائي على التطرف لا يمكن إلا في حال إذا كانت حكومات الدول المعنية ستعمل على “قطع دابر الإرهاب” وستولي اهتماما أكبر للعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية.

وأوضح: “خلال السنوات العشرين الماضية أظهر الوضع في أفغانستان أن القضاء على الإرهاب باستخدام القوة أمر صعب وليس له منظور طويل الأجل”.

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