الصين تؤيد تحقيقاً في كورونا ومنظمة الصحة لتنسيق الجهود

أنعقد المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية أمس، باجتماع عبر الفيديو بمشاركة ممثلين عن 194 دولة للبحث في تنسيق الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ إن بلاده تعاملت دوماً بشفافية في كل ما يتعلق بالوباء، وتؤيد إجراء تحقيق في ملابسات تفشي الفيروس وذلك بعد السيطرة عليه.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في افتتاح المؤتمر السنوي للمنظمة الأممية، على أنه لا يمكن الاستغناء عن دور منظمة الصحة العالمية، وأكد أنها في حاجة إلى موارد أكبر لتوفير الدعم للبلدان النامية. وقد تعهد الرئيس الصيني بتقديم ملياري دولار لمكافحة الفيروس عالمياً على مدى عامين. وأعلن عن تأييد بلاده لإجراء تحقيق شامل للاستجابة العالمية لأزمة كورونا تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن يصير الوباء تحت السيطرة. وكانت الصين قد عارضت بشدة دعوة أوستراليا الشهر الماضي، إلى إجراء تحقيق دولي في الوباء.

مشروع قرار

وأوردت وكالة “رويترز” أن مشروع قرار سيطرح للتصويت في المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة، يدعو إلى مراجعة مستقلة لأصول كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في الصين نهاية العام الماضي. وقد حصل المشروع على دعم 116 دولة، وهو ما يكفي لتمريره.

ويشارك في المؤتمر 194 دولة عضوا في منظمة الصحة العالمية، وقد جرى تقليص مدة المؤتمر السنوي من ثلاثة أسابيع إلى يومين فقط.

غير أن فرص التوصل إلى اتفاق على إجراءات عالمية لمعالجة أزمة كورونا، يهددها تدهور العلاقات السياسية بين أكبر اقتصادين في العالم حول الأزمة نفسها، إذ شهدت الأسابيع الماضية حرباً كلامية بين واشنطن وبيجينغ في شأن إدارة الأزمة، وذلك عقب اتهامات أميركية متكررة للصين، بإخفاء معلومات عن حجم انتشار المرض والتسبب في انتشاره في مختلف دول العالم.

القارة الأوروبية

وأعلن الدفاع المدني الإيطالي أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 145 شخصاً في إيطاليا خلال الساعات 24 الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجر الشامل في البلاد في 9 آذار الماضي. وسجلت البلاد أكبر عدد يومي من وفيات كورونا في 27 آذار الماضي، بلغ 969 حالة.

تمويلات في بريطانيا

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة البريطانية تخصيصها مبلغ 84 مليون جنيه إضافي (94 مليون أورو) لدعم أبحاث تطوير لقاح ضد كورونا.

وسجلت البلاد، وهي ثالث أكبر بؤرة للفيروس عالميا، الأحد 170 وفاة جديدة جراء المرض، وهي الحصيلة اليومية الأدنى منذ بدء العزل.

وسبق أن استثمرت حكومة لندن 47 مليون جنيه (53 مليون أورو) في الأبحاث التي تقوم بها جامعة “أمبريال كوليج” في لندن، ومعهد “جنير” التابع لجامعة أوكسفورد. وكلتا المؤسستين عضو في فريق العمل الذي أنشأته السلطات منتصف نيسان الماضي للتصدي للفيروس.

وعلى صعيد الوضع الوبائي في العالم، فاق عدد المصابين بالفيروس لحد الساعة 4.7 ملايين وفق إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، توفي منهم نحو 316 ألفاً، وتعافى أكثر من 1.73 مليون.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات بنحو 1.5 مليون، ثم روسيا بأكثر من 281 ألفاً، فبريطانيا بنحو 245 ألفاً.

القارة الآسيوية

وفي القارة الآسيوية، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الاحد، ارتفاعاً من خمس حالات في اليوم السابق.

وفي الجارة كوريا الجنوبية، سجلت 15 حالة إصابة جديدة خلال الساعات 24 الأخيرة، وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة جديدة الاحد ليرتفع الإجمالي إلى 263 حالة.

أميركا والبرازيل

وفي الولايات المتحدة، سجلت 820 وفاة جراء فيروس كورونا في الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى نحو 90 ألفاً بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وحصيلة الاحد للوفيات اليومية هي الأدنى في البلاد منذ العاشر من الشهر الجاري.

وفي أميركا الجنوبية، حيا الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الأحد مئات من أنصاره الذين احتشدوا خارج المقر الرئاسي، متحدياً بذلك قاعدة التباعد الاجتماعي المفروضة لمواجهة الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص وإصابة أكثر من 240 ألفاً، لتصير البرازيل رابع أكبر بؤرة عالمية للوباء.

وواصل الرئيس البرازيلي في عطلة نهاية الأسبوع انتقاد إجراءات الحجر في البلاد، من دون أن يدلي بأيّ تصريح في ما يتعلق بتزايد أعداد ضحايا المرض.