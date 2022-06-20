الصين تبحث في تقديم دعم استثنائي للمُصنّعين

تعمل الصين على إعداد سياسات “استثنائية” جديدة لمساعدة شركات تصنيع المنتجات النهائية والتي تضررت أرباحها نتيجة لارتفاع تكلفة المواد الخام، وفقاً لـ”شنغهاي سيكيوريتيز نيوز” (Shanghai Securities News) .

وأشارت الصحيفة في تقرير الى أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تبحث إطلاق إجراءات لتعزيز هيكل سياسات الإمدادات، وتعزيز طلب المستهلكين، وتحفيز الاستثمارات في التكنولوجيا. لم تذكر الصحيفة، التي تديرها وكالة أنباء “شينخوا” (Xinhua News) الرسمية، مصادر معلوماتها.

وسجلت العديد من شركات صناعة المنتجات النهائية، ومنها شركات تصنيع المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، خسائر هذا العام، وفقاً للتقرير الذي أضاف أن حصة أرباح شركات تصنيع المنتجات الأولية، ضمن إجمالي قطاع التصنيع، صعدت إلى مستوى مرتفع تاريخياً بنحو 47.4% في شهر نيسان.

ونقلاً عن ليو شيانغ دونغ، نائب رئيس البحوث الاقتصادية في مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية التابع للحكومة، قال التقرير إن انكماش قطاعي التصنيع في المراحل المتوسطة والنهائية قد يُضعف الاستثمار الصناعي بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام، مما سيضر بالاقتصاد بشكل كبير.

كما نقل التقرير عن ليو، أن الحكومة بحاجة إلى الحفاظ على ثقة تلك الشركات في الاستثمار ومساعدتها على تحسين معدل دوران رأس المال لديها عبر حل قضايا مثل المستحقات المتأخرة.

الى ذلك، أفاد “لي هونغتو”، كبير الاقتصاديين لدى مزوّدة المعلومات المالية “بولان فاينانس” (Bolan Finance)، بأنه يتعين على الحكومة المساعدة في استقرار الاستثمار من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي على السيارات العاملة بالطاقة الجديدة، ومواد البناء الصديقة للبيئة، والأجهزة المنزلية.