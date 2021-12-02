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الصين تبدأ العمل على تطوير لقاح مضاد لمتحور "أوميكرون"

2 - ديسمبر - 2021
باحثة داخل مختبر

باحثة داخل مختبر

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نقل التلفزيون الصيني عن لجنة الدولة للصحة العامة بدء تطوير لقاح مضاد لـ”أوميكرون” متحور كورونا الجديد.

وأشار رئيس لجنة التنمية العلمية والتكنولوجية تشنغ تشونغ وي، إلى أن “اللقاحات الصينية أثبتت فعاليتها ضد السلالات الرئيسية لفيروس كورونا، وتعمل بنشاط على تطوير لقاح ضد “أوميكرون” لاستخدامه إذا لزم الأمر”.

وأضاف أنه “لا يعرف سوى القليل جدا عن السلالة الجديدة حتى الآن، ومع ذلك، وفقا للتقديرات الأولية، فإن المتحور لديه قدرة أعلى على الانتشار من “دلتا”.

وأعلنت شركة الأدوية الصينية “سينوفارم بيوتيخ” الاثنين الماضي عن استعدادها لتكييف لقاحها للتعامل مع متحور “أوميكرون”

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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