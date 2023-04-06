الصين تتعهد بـ"رد حازم" على اللقاءات الأمريكية مع زعيمة تايوان

نددت الخارجية الصينية، الخميس، باستقبال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لرئيسة تايوان تساي إينغ-وين في كاليفورنيا، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الرسمية.

وقال بيان للخارجية الصينية نقلته الوكالة “ردا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها”.

وتدعي بكين أن تايوان جزء من أراضيها وهي ترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه مع الدول الأخرى.

وحذرت الصين مرارا وتكرارا من الاجتماع بين مكارثي وتساي، التي تتوقف لأول مرة في الولايات المتحدة منذ عام 2019، على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون أن يكون رد فعلها أقل حدة مما حدث عند زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى تايبه.

وتعتبر الصين تايوان إقليما مارقا، وتعهدت بإخضاع الجزيرة لسيطرتها بالقوة إذا اقتضى الأمر.

وبدأت السلطات البحرية في إقليم فوجيان الصيني دورية خاصة وعمليات تفتيش لمدة ثلاثة أيام في مضيق تايوان تشمل تحركات على متن السفن. وقالت تايوان إنها قدمت احتجاجا قويا لدى الصين على هذه الخطوة.