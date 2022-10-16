الصين تتعهّد ببناء جيش على مستوى عالمي بحلول 2027

أعلن الرئيس الصيني “شي جين بينغ” أنّ بلاده ستواصل إصلاح الجيش وتطويره لتحقيق هدفها المتمثل في بناء جيش على مستوى عالمي عال بحلول الذكرى المئوية للجيش الصيني في عام 2027.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، أكّد “شي” أن “تحقيق هدف مائة عام من النضال لبناء جيش في الموعد المحدد، وتسريع تحوّل جيش التحرير الشعبي الصيني إلى قوة عسكرية رائدة على مستوى عالمي هو مطلب استراتيجي للبناء الشامل لدولة اشتراكية حديثة”.

كما شدّد الرئيس الصيني في كلمته على ضرورة تجسيد فكرة الحزب الشيوعي المتمثلة في تعزيز القوات العسكرية، “والإصرار على إصلاح الجيش، وزيادة قدرته القتالية بالاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي والأدمغة، وإدارة الجيش وفق القانون”.

كذلك دعا إلى ضرورة الإسراع في تحديث العقيدة العسكرية، وطريقة تنظيم الجيش، والأسلحة والمعدات العسكرية.