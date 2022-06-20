الصين تجري اختبارا لمنظومة صواريخ اعتراضية

أجرت الصين اختبارا لمنظومة صواريخ اعتراضية تُطلق من منصات على الأرض، محققة الغرض المتوقع، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الصينية، التي وصفت الإجراء بأنه دفاعي ولا يستهدف أي دولة.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب في ساعة متأخرة من مساء الأحد الواقع في 20 حزيران بأنه أجري اختبار في تلك الليلة على “تكنولوجيا صواريخ مضادة تُطلق من على الأرض لاعتراض الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى هدفها”.

وأضافت: “حقق الاختبار أهدافه المتوقعة.. هذا الاختبار كان دفاعيا ولا يستهدف أي دولة”.

صواريخ من جميع الأنواع

وتكثف الصين الأبحاث في جميع أنواع الصواريخ، بدءا من تلك التي يمكنها تدمير الأقمار الصناعية في الفضاء إلى الصواريخ الباليستية المتطورة ذات الرؤوس النووية، وذلك في إطار خطة تحديث طموحة تحت إشراف الرئيس شي جين بينغ.

واختبرت الصين صواريخ اعتراضية من قبل. وجاء أحدث إعلان عن تجربة سابقة في فبراير شباط 2021، وقبل ذلك في 2018. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن الصين دأبت على إجراء اختبارات لأنظمة الصواريخ الاعتراضية منذ عام 2010 على الأقل.

كانت الصين قد عبرت، إلى جانب حليفتها روسيا، مرارا وتكرارا عن معارضتهما لنشر الولايات المتحدة لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي ثاد في كوريا الجنوبية.

وتقول الصين إن الرادار القوي لهذه المنظومة يمكن أن يخترق أراضيها. وأجرت الصين وروسيا أيضا تدريبات محاكاة للتصدي لتلك الصواريخ.