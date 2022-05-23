الصين تحتجّ على تصريحات بايدن بشأن تايوان: "لا مجال للتهاون"!

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي “جو بايد” بشأن تايوان غضبًا في الصين التي لا تعترف باستقلال الجزيرة الآسيوية وتعتبرها جزءًا من أراضيها. وقال بايدن إن واشنطن ستدافع عن تايوان عسكريا إذا ما تعرضت لغزو من بكين.

وردًّا على هذا التصريح، أشارت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين الى أنه يتعين على الولايات المتحدة عدم الدفاع عن استقلال تايوان.

وقال “وانغ وين بين” المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية، إنه لا مجال للتهاون أو تقديم تنازلات في أمور تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، مؤكّدًا أن تايوان تعد جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وأن بلاده ستتخذ “تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية”.

هذا ودعا “الجانب الأميركي إلى الالتزام الصادق بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة”.

ورأى المتحدّث الصيني أنه يحب الالتزام بتعهدات عدم دعم استقلال تايوان، ويجب على بايدن توخي الحذر بأقواله وأفعاله بشأن قضية تايوان، وعدم إرسال أي إشارات مضللة للقوى الانفصالية في تايوان”.

وغالبًا ما تجري الصين تدريبات عسكرية قبالة سواحل تايوان. وتزامنًا مع زيارة وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة أواخر العام الماضي، قامت الصين بإجراء تدريبات عسكرية.

وحينها، أعلن المتحدث باسم قيادة الجبهة الشرقية في الجيش الصيني، شي يي، عن تسيير “دورية بحرية وجوية خاصة بالجاهزية القتالية” باتجاه مضيق تايوان، مشددا على أن هذه الدورية تمثل “إجراء ضروريا، ردا على الوضع الحالي في المضيق”.

وعبّرت السلطات الصينية عن امتعاضها من تلك الزيارة، من خلال احتجاج رسمي شديد اللهجة إلى الجانب الأمريكي، ووجهت “تحذيرا صارما لسلطات تايوان مفاده أن محاولات التماس الدعم الأجنبي والاعتماد على الولايات المتحدة في سعيها لما يسمى بالاستقلال طريق مسدود في النهاية”.