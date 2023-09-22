الصين تحث الدول المعنية على رفع جميع العقوبات على سوريا

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة عن بيان مشترك للصين وسوريا قولهما إن بكين تحث الدول المعنية على رفع جميع العقوبات “غير المشروعة والأحادية” المفروضة على سوريا فورا.

وجاء في البيان أن الصين تعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا وتقويض أمنها واستقرارها بالإضافة إلى الوجود العسكري غير القانوني في سوريا.

وذكر البيان أن الجانبين يعارضان بشدة جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة ومنها فرض عقوبات أحادية غير مشروعة وإجراءات تقييدية ضد الدول الأخرى.

هذا وأبدت الصين استعدادها لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سوريا لتقدم بذلك المساعدة في تعزيز الاقتصاد السوري ومواجهة الاضطرابات الداخلية في الدولة التي مزقتها الحرب، فيما تعزز مصالحها الاستراتيجية في منطقة تتحالف فيها بالفعل مع إيران والسعودية.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره السوري بشار الأسد في مدينة هانغتشو “في مواجهة أجواء دولية غير مستقرة وضبابية، الصين مستعدة لمواصلة العمل مع سوريا من أجل التعاون الودي وحماية العدالة والإنصاف الدوليين”.

ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية صينية القول “الصين تدعم معارضة سوريا للتدخل الأجنبي والترهيب أحادي الجانب… وستدعم إعادة إعمار سوريا”.