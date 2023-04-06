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الصين تحث الفلسطينيين والإسرائيليين على ضبط النفس

منذ 28 دقيقة
مواجهات المسجد الاقصى

مواجهات المسجد الاقصى

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قال مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط الخميس إن بلاده تشعر بالقلق إزاء التوتر المتصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحث جميع الأطراف، خاصة إسرائيل، على ضبط النفس.

وأضاف في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية إنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات جوهرية لإيجاد حل سريع ومناسب للقضية الفلسطينية.

هذا وأظهرت لقطات مصورة اقتحام الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الاقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.

ونقل مراسل رويترز عن شهود قولهم إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في الأقصى للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد غدا الاربعاء بمناسبة الأعياد اليهودية.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمراسل رويترز في رام الله “نحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمر في الأماكن المقدسة والتي ستؤدي إلى الانفجار الكبير”.

    المصدر :
  • رويترز

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