الصين تحذر أميركا من استمرارها في انتهاج سلوك "التنمر"

أثناء اتصال هاتفي جرى مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكين، حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الولايات المتحدة من استمرارها في انتهاج سلوك “التنمر”.

وكشفت الخارجية الصينية في بيان الجمعة، أنها دعت أميركا للتوقف عن كبح التنمية في الصين.

كما ردّت الوزارة على على تصريحات الوزير الأميركي، بأن الوقاية من فيروس كورونا في بلادها أمر يمكن التنبؤ به وتحت السيطرة.

وأعلنت أن بكين تتوسع في خطط تطوير لقاحات ضد الفيروس ولا تحتاج لمساعدات أميركية بهذا الشأن.

يشار إلى أن التوتر بين أكبر الأقطاب العالمية كان سيد الموقف بالعلاقات بين الصين وأميركا خلال السنوات الأخيرة على ملفات كثيرة.