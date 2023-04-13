الخميس 22 رمضان 1444 ﻫ - 13 أبريل 2023 |
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الصين تحظر السفن من منطقة قرب تايوان

منذ 37 دقيقة
الصين تُجري مناورات عسكرية قرب تايوان

الصين تُجري مناورات عسكرية قرب تايوان

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قالت إدارة السلامة البحرية الصينية، الخميس،إنها ستحظر دخول السفن من منطقة إلى الشمال من تايوان يوم الأحد المقبل بسبب احتمال سقوط حطام صواريخ.

وأضافت الإدارة أن هذا الحظر سيؤثر على منطقة في بحر الصين الشرقي يوم الأحد بين الساعة التاسعة صباحا والثالثة مساء (0100 إلى 0700 بتوقيت جرينتش).

حظر الطيران

قالت أربعة مصادر إن الصين تخطط لإغلاق المجال الجوي شمالي تايوان في الفترة من 16 إلى 18 أبريل نيسان، في خطوة قد تعطل الرحلات الجوية في أنحاء المنطقة.

ولم ترد وزارتا الخارجية الصينية أو التايوانية على الفور على طلب للتعليق.

وقال المسؤولون الأربعة وهم من خارج الصين، وتحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر، إن الحظر سيعطل منطقة معلومات الطيران الشمالية في تايوان، مضيفين أنه لم تتوافر لديهم أسباب فرض الحظر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تختتم فيه الصين تدريبات عسكرية استمرت أياما حول تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، ردا على اجتماع عقدته رئيسة تايوان تساي إينج وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا في الآونة الأخيرة مما أثار غضب بكين.

    المصدر :
  • رويترز

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