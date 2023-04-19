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الصين تحقق في وفاة 21 شخصا بمستشفى

منذ 38 دقيقة
مستشفى في الصين- أرشيفية

مستشفى في الصين- أرشيفية

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أمرت السلطات الصينية بفتح تحقيق بعدما أودى حريق بحياة 21 شخصا في مستشفى ببكين في حادثة من بين الأسوأ في مستشفيات العاصمة منذ سنوات، إلا أنه تم حذف الكثير من المنشورات المتعلقة بالواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمنت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد دراماتيكية لأفراد يستخدمون شراشف مربوطة لتسلق الجدران هربا من الدخان واللهب بعد اندلاع الحريق في حوالي الساعة الواحدة ظهرا (0500 بتوقيت جرينتش) أمس الثلاثاء في مستشفى تشانغ فنغ.

وجرى إجلاء 71 شخصا خلال عملية الإنقاذ. وذكرت صحيفة بكين ديلي أن 21 شخصا لقوا حتفهم حتى السادسة مساء.

وأفادت تقارير محلية بأن الحريق أُخمد في غضون نصف ساعة، وأن تحقيقا يجري.

ووفقا لتدقيق قامت به رويترز فقد تم تقييد أو حذف المنشورات التي جرى تداولها لساعات على تطبيق وي تشات للتواصل الاجتماعي حول الحريق. وانتقد أحد المنشورات الذي لا يزال متاحا المستشفى لتفاخرها باستعدادها للتعامل مع أي حريق في مقال نشرته في فبراير شباط على حسابها الرسمي بوي تشات.

وجاء في تعليق تم حذفه لاحقا “من المثير للاستغراب أنه لم تكن هناك معلومات تذكر عن حريق أدى لمقتل 21 شخصا في مدينة كبيرة مكتظة بالسكان مثل بكين قبل صدور الإعلان الرسمي”.

    المصدر :
  • رويترز

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