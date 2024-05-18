الصين تحقق مع وزير الزراعة للاشتباه في انتهاك قواعد الانضباط

قالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024، إن وزير الزراعة الصيني يجري التحقيق معه للاشتباه في انتهاكه القانون وقواعد الانضباط.

وذكرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط على موقعها الإلكتروني أنها ولجنة الرقابة الوطنية تحققان مع تانغ رن جيان (61 عاما) في “انتهاكات جسيمة لقواعد لانضباط والقانون”.

وعادة ما تستخدم اللجنة المركزية لفحص الانضباط ذلك المصطلح بغرض التخفيف اللفظي لكلمة “الفساد”.

ولم تضف المذكرة مزيدا من المعلومات.

ومن غير الشائع التحقيق مع مسؤول بمستوى تانغ من دون عزله من منصبه أولا.

وجاء أحدث ظهور علني له يوم الأربعاء في مؤتمر للمواهب في المناطق الريفية ألقى فيه خطابا، بحسب منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة.

وتذكر السيرة الذاتية الرسمية لتانغ أنه تولى منصب حاكم إقليم قانسو غرب الصين من 2017 إلى 2020 قبل تعيينه وزيرا للزراعة والشؤون الريفية.