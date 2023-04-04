الصين: تحليق المنطاد فوق أمريكا كان حدثا فرديا غير متوقع

قالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن بكين أوضحت أن تحليق المنطاد المدني غير المأهول فوق الأراضي الأمريكية كان حدثا فرديا غير متوقع.

وردا على سؤال بخصوص تصريح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأنه لا يمكنها تأكيد ما إذا كانت الصين قد جمعت بيانات فورية عن طريق المنطاد هذا العام، قالت ماو نينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية خلال إفادة صحفية “الصين ترفض التشنيع وتضخيم هذا الحدث”.

جمع معلومات مخابراتية

ذكرت شبكة إن.بي.سي. نيوز، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤوليْن أمريكيين كبيرين حاليين ومسؤول كبير سابق أن المنطاد الصيني الذي حلق فوق الولايات المتحدة جمع معلومات مخابراتية عن عدة مواقع عسكرية أمريكية حساسة رغم جهود إدارة الرئيس جو بايدن لمنعه من ذلك.

انتشلت الولايات المتحدة أجزاء كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات التي كانت موجودة على متن المنطاد الصيني الذي أُسقط في أوائل شباط/فبراير، حسبما أفاد الجيش الأمريكي، الإثنين.

وقالت قيادة أمريكا الشمالية في بيان إنّ “الفرق كانت تقوم بانتشال حطام كبير من الموقع، بما في ذلك جميع أجهزة الاستشعار ذات الأولوية وقطع إلكترونية محدّدة، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من الهيكل”.

منطاد تجسس صيني

وتقول واشنطن إنّه ليس لديها شكّ في أنّه منطاد تجسّس صيني دخل الأراضي الأمريكية قبل عدّة أيام من إسقاطه. من جهتها، تؤكد بكين أنّه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث وخصوصاً للأرصاد الجوية.

وأُسقط المنطاد في الرابع من شباط/فبراير بواسطة طائرة مقاتلة “اف 22” قبالة شواطئ ساوث كارولاينا وتمّ على الفور نشر فرق لانتشال الحطام من البحر.