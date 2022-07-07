الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
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الصين تخطّط لتعزيز الطلب على السيارات

منذ 5 دقائق
مصنع سيارات في الصين

مصنع سيارات في الصين

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أعلنت الصين عن مجموعة من الخطوات الجديدة لتحفيز طلب المستهلكين على السيارات، مؤكدةً أنها ستدرس تمديد إعفاء ضريبي على السيارات الكهربائية مع وضع خطط لبناء المزيد من محطات الشحن الكهربائي والتشجيع على خفض رسوم الشحن.

وعزّزت الخطط التي أعلنت عنها وزارة التجارة في بيان مشترك مع 16 هيئة أخرى أسهم شركات صناعة السيارات الصينية، حيث ارتفع سهم جيلي ستة بالمئة وسهم جريت وول موتور أربعة بالمئة.

وكان أكبر سوق للسيارات في العالم قد تضرر بشدة في الأشهر الأخيرة بفعل عمليات الإغلاق الصارمة التي فرضت في شنغهاي وأجزاء أخرى من البلاد، للحد من انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وبين الإجراءات الجديدة، خفضت السلطات الشهر الماضي ضريبة شراء السيارات بمقدار النصف إلى خمسة بالمئة للسيارات التي يقل سعرها عن 300 ألف يوان (45 ألف دولار) بمحركات سعة 2.0 لتر أو أقل.

ولا يدفع مشترو بعض السيارات الكهربائية بالكامل أو الكهربائية جزئيا ضريبة على الشراء منذ 2014. وكان هناك تفكير في إلغاء هذا الإعفاء الضريبي، لكن الوزارة قالت إنها باتت تدرس الآن فكرة تمديد الإعفاء، في تأكيد لموقف أعلنه مجلس الوزراء الشهر الماضي.

الى ذلك، وساعد خفض الضريبة إلى النصف على انتعاش السوق حيث قفزت مبيعات سيارات الركاب في يونيو حزيران 22 بالمئة عن العام السابق إلى 1.9 مليون مركبة، وفقا لبيانات أولية من اتحاد منتجي السيارات.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية 130 بالمئة لتصل إلى 546 ألف مركبة الشهر الماضي، وهو ما يمثل 30 بالمئة تقريبا من إجمالي مبيعات السيارات.

الوزارة أفادت أيضا بأنها ستشجع استبدال السيارات القديمة وزيادة الدعم الائتماني لشراء السيارات وإزالة العوائق أمام بيع السيارات المستعملة في مختلف الأقاليم.

    المصدر :
  • رويترز

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