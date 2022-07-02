السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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الصين تخفف القيود المفروضة على دخول الأمريكيين إلى البلاد

منذ ساعة واحدة
علما اميركا والصين

علما اميركا والصين

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أصدرت السفارة الصينية في واشنطن إشعارات في وقت متأخر الجمعة، تفيد بأن الصين ستخفف القيود المفروضة على دخول الأمريكيين إلى البلاد‭‭ ‬‬حيث ستسمح أيضا بدخولهم إذا قدموا من دولة ثالثة، في تسهيل للقواعد التي تفرضها بكين للحد من انتشار كوفيد-19.

أدت سياسة “صفر كوفيد” التي تنتهجها الصين للحد من المخاطر المتمثلة في وصول مسافرين مصابين بالفيروس من الخارج، إلى العديد من العوائق أمام السفر الدولي بدءا من القيود المفروضة على إصدار جوازات السفر وتجديد جوازات السفر للمواطنين الصينيين وصولا إلى متطلبات الحجر الصحي الصارمة عند الوصول.

ووفقا لبيان محدث بشأن السياسة، فإنه يمكن للأمريكيين الذين لديهم نتائج اختبار كوفيد سلبية حديثة ويتطلعون إلى دخول الصين التقدم للحصول على رمز صحي أخضر واستلامه للسفر من الولايات المتحدة أو دولة ثالثة. وفي الماضي، كانت السفارة تمنح الرموز الصحية فقط للمواطنين الأمريكيين القادمين مباشرة من الولايات المتحدة.

خففت الصين في الآونة الأخيرة نفس القيود المفروضة على مواطني الدول الأخرى.

تسببت القيود، إلى جانب عدد محدود من الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة إلى الصين، في ارتفاع أسعار التذاكر إلى عشرة آلاف دولار.

تأتي التغييرات بعد تخفيف طفيف مماثل لقواعد اختبار كوفيد للأشخاص الذين يصلون إلى الصين من دول منها الولايات المتحدة، والذي تم الإعلان عنه في 18 مايو أيار.

    المصدر :
  • رويترز

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