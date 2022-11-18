الصين.. تخفيف قيود كوفيد-19 في اماكن الترفيه

أعلنت الصين مزيدا من التخفيف التدريجي للقواعد المطبقة للتصدي لانتشار كوفيد-19 الجمعة، ورفعت القيود المفروضة على عدد الأشخاص المسموح بدخولهم المسارح والفعاليات مثل الحفلات والمهرجانات الموسيقية في المناطق منخفضة الخطورة والتي لا تعاني من أي تفش للمرض.

وأرسلت وزارة الثقافة والسياحة الإرشادات التي تمت مراجعتها لوكالات السفر وأماكن الترفيه والحفلات، وقال بيان حكومي إنه يتعين على المسؤولين المحليين تحسين دقة تطبيق إجراءات الوقاية والمكافحة وعدم إغلاق أماكن الترفيه متى شاءوا.

وتتماشى الإجراءات المحددة في أغلبها مع أحدث تخفيف لقواعد كوفيد في الصين، ويمكن أن تكون بارقة أمل لشركات الترفيه والسياحة التي تضررت بشدة جراء سياسة صارمة مستمرة لثلاث سنوات تقريبا تهدف للقضاء على فيروس كورونا تماما.

ويُسمح لأماكن مثل مقاهي الإنترنت بالعمل وفقا للقواعد العادية للوقاية من كوفيد في المناطق منخفضة المخاطر، مما يعني أنه ما دامت تطبق قواعد معينة للوقاية من العدوى، فيمكنها أن تباشر أعمالها كالمعتاد، وفقا للحكومة.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الحكومة إن العاصمة الصينية بكين سجلت 232 إصابة بكوفيد-19 الجمعة، مع “ارتفاع الحالات باستمرار” واتساع نطاق المناطق المتضررة بالوباء.

وشهدت بكين ارتفاعا مطردا في الحالات على مدار الأسبوع مسجلة أعلى رقم يومي للإصابات الخميس 17\11\2022.