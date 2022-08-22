الصين تخفّض سعر الفائدة دعمًا للاقتصاد المتعثّر

قلّلت الصين سعر الفائدة الرئيسي القياسي للقروض، الاثنين، وهي خطوة ستوفّر المزيد من الدعم للاقتصاد المتباطئ بعدما خفّض البنك المركزي اثنين من أسعار الفائدة الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي.

وأشار بنك الشعب الصيني في بيان شهري الى أن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد في الصين، والذي يتم تقديمه لأفضل عملاء البنوك ، انخفض من 3.7 بالمئة الى 3.65، في حين تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات إلى 4.3٪ من 4.45٪.

وكانت بكين قد خفّضت آخر مرة سعر الفائدة على القروض المتعثرة لمدة عام واحد في كانون الثاني، وخفضت آخر مرة سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات، والذي يستخدم لتسعير القروض طويلة الأجل مثل الرهون العقارية، في أيار.

أمّا تخفيضات الفائدة فكانت متوقّعة على نطاق واسع، بعدما فاجأ بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي السوق بخفض أسعار الفائدة على الاقتراض على تسهيل الإقراض متوسط الأجل بمقدار 10 نقاط.

ويحدّد بنك الشعب الصيني سعر الفائدة القياسي الخاص به، باستخدام أسعار الفائدة التي يقدمها 18 بنكًا تجاريًا صينيا لأفضل عملائه، والتي تستند هي نفسها إلى أسعار الفائدة السائدة المقدمة من خلال تسهيل الإقراض متوسط الأجل.

وتأتي تحركات البنك المركزي استجابة للقراءات الأضعف من المتوقع للنشاط الاقتصادي والائتمان الجديد في تموز.

وفي جميع المجالات، تباطأت المؤشرات الاقتصادية بشأن الاستهلاك والإنتاج الصناعي وبطالة الشباب والاستثمار بشكل أكثر حدة مما كان متوقّعًا، مع تراجع التعافي في البلاد بعد الإغلاق.