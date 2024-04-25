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الصين تخلي بلدة كاملة بسبب الأمطار الغزيرة

منذ 4 دقائق
آثار الفيضانات بإقليم قوانغدونغ في الصين

آثار الفيضانات بإقليم قوانغدونغ في الصين

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ذكرت وسائل إعلام (الخميس 25-4-2024) أن أمطارا غزيرة وبَرَدا ورياحا تقترب من قوة الإعصار ضربت جنوب الصين مما أدى إلى إخلاء بلدة بأكملها يسكنها أكثر من 1700 شخص في إقليم قوانغدونغ.

وأفادت التقارير نقلا عن السلطات المحلية بأن حافلات وطائرات هليكوبتر نقلت جميع سكان بلدة جيانغوان في منطقة شاوقوان إلى بر الأمان مع وصول فيضانات جديدة.

وانقطعت خطوط الكهرباء وتعطلت شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء المنطقة، حيث تسببت الأمطار في وقوع انهيارات طينية خطيرة وغمرت المنازل ودمرت الجسور.

والعواصف الأخيرة، التي أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل، ناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية ومرتفع مداري أقوى من المعتاد، وهو نظام ضغط مرتفع شبه دائم ينتشر شمال خط الاستواء.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المرتفعة المرتبطة بالظاهرة اجتذبت المزيد من الهواء المحمل بالرطوبة من بحر الصين الجنوبي وحتى من مناطق بعيدة مثل خليج البنغال، مما أدى إلى المزيد من الأمطار والرياح.

    المصدر :
  • رويترز

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