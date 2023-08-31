الصين تدشن وحدة جديدة لتوسيع استثمارات التكرير في الخارج

تدشن شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) وحدة جديدة للاستثمار في أصول التكرير والبتروكيماويات في الخارج، بهدف الاستفادة من خبراتها ومواردها للتوسع عالميا.

وقال مسؤولان في الشركة لرويترز إنه بعد إطلاق شركة سينوبك أوفرسيز إنفستمنت هولدنج في نهاية يونيو حزيران، كمنصة وحيدة لاستثمار وتشييد وتشغيل المصافي في الخارج، تقوم سينوبك بتشكيل الفريق ووضع ميزانية للكيان الجديد. يأتي التوجه العالمي لأكبر شركة تكرير في آسيا بينما تقلص الصين تصاريح الموافقة على إنشاء شركات تكرير جديدة محليا في ظل تباطؤ نمو الطلب والطاقة الإنتاجية الفائضة، ومع تحول القطاع إلى مواد عالية الجودة ومنتجات تحويل الطاقة.

وامتنعت سينوبك عن الرد على سؤال من رويترز يتعلق بالمناطق أو الأصول المستهدفة، لكن مسؤولا كبيرا في الشركة طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام قال إن الشركة ستعطي أولوية للمواقع التي تشهد نموا للطلب ويسهل الحصول فيها على المواد الخام.

وأبلغ المسؤول رويترز أن سينوبك ستدرس أيضا التوسع في مصفاة ينبع ارامكو سينوبك (ياسرف) في مدينة ينبع السعودية مع شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، في أعقاب اتفاق مبدئي في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وتشمل استثمارات سينوبك الخارجية حتى الآن مصفاة ياسرف التي تنتج 400 ألف برميل يوميا ومجمع آمور الكيميائي للغاز في شرق سيبيريا في روسيا بالشراكة مع شركة سيبور الروسية والذي تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار.