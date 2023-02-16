الصين تدعو أمريكا إلى حل الخلافات بشأن حادث المنطاد

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن الولايات المتحدة يجب أن تعمل مع بلاده على حل الخلافات بشأن المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأمريكي.

وردا على سؤال بخصوص خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن المزمع عن المنطاد، قال المتحدث وانغ ون بين في إفادة صحفية “الدخول غير المقصود للمنطاد المدني الصيني هو حدث غير متوقع وفردي”.

وأسقط الجيش الأمريكي 4 مجسمات جوية خلال الأيام الـ8 الماضية، بما في ذلك منطاد صيني. واتهم البيت الأبيض الصين بأنها ترسل “مناطيد تجسس” إلى القارات الخمس، وتنتهك بذلك سيادة الدول.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، قد أعلن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع الصين بعد حادث المنطاد.

وقال ردا على سؤال حول قضية المنطاد: “لا يغير ذلك من حقيقة أننا نريد تجنب الصراع مع الصين. ولا نبحث عن صراع مع الصين”.