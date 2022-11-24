الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى حماية المنشآت النووية

قال نائب الممثل الصيني لدى الأمم المتحدة، غين شوانغ، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الصين تدعو موسكو وكييف إلى بذل كافة الجهود لحماية المنشآت النووية.

وأضاف شوانغ:”خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرضت محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لأعنف قصف منذ شهور، مما تسبب في أضرار جسيمة للمحطة. مسألة تأمين حماية المنشآت النووية تعد مشكلة بغاية الأهمية… تدعو الصين جميع الأطراف للتصرف بعقلانية وبذل كل جهد لضمان أمن المنشآت النووية ومنع الحوادث النووية”.

وتابع قائلا:”بكين تحث الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم المواجهة وتمنع المواجهة من الخروج عن نطاق السيطرة. على وجه الخصوص، يجب الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وبذل كل جهد لحماية المدنيين والبنية التحتية. ويجب على المجتمع الدولي مساعدة أوكرانيا على وجه السرعة في إصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة”.

زيلينسكي يناشد مجلس الأمن

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الأمن الدولي (الأربعاء 23-11-2022) اتخاذ إجراءات لوقف الضربات الجوية الروسية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية التي أغرقت المدن الأوكرانية مرة أخرى في الظلام والبرد مع حلول الشتاء.

وأطلقت روسيا وابلا صاروخيا في أنحاء أوكرانيا في وقت سابق من اليوم، مما أدى إلى إغلاق محطات طاقة نووية ومقتل مدنيين في كييف.

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو للمجلس في نيويورك “اليوم هو يوم واحد فقط لكننا استُهدفنا بما يصل إلى 70 صاروخا. هذه هي الصيغة الروسية للإرهاب” ، مضيفا أن المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للنقل والمناطق السكنية تعرضت جميعها للقصف.

وأضاف أن اوكرانيا تنتظر “رد فعل حازما جدا” من العالم على ضربات اليوم الاربعاء.