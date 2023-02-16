الصين تدعو لرفع العقوبات المفروضة على إيران

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من اتفاق دولي متعثر يتعلق ببرنامجها النووي .

وقال الرئيسان في بيان مشترك في اليوم الأخير من زيارة قام بها رئيسي للصين واستغرقت ثلاثة أيام، إن شي قبل دعوة من رئيسي لزيارة إيران، وسيقوم بالزيارة في الوقت الملائم له.

ودعا الزعيمان إلى تطبيق اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، الذي اتفقت طهران بموجبه مع عدة دول منها الولايات المتحدة على تقييد برنامجها للأسلحة النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

لكن في 2018 انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في 2021 إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق إذا عادت طهران إلى الالتزام به، لكن المحادثات تعثرت.

وقال شي ورئيسي “يتعين رفع كافة العقوبات ذات الصلة بشكل كامل وبطريقة يمكن التحقق منها من أجل الدفع نحو التطبيق الكامل والفعال (للاتفاق)”.

وأكد البلدان على أن رفع العقوبات وضمان المنافع الاقتصادية لإيران عناصر مهمة في الاتفاق.

ويوم الثلاثاء أبلغ شي رئيسي أن بكين “ستشارك على نحو بناء” في المحادثات لاستئناف المفاوضات المتعلقة بتطبيق الاتفاق، وعبر في الوقت نفسه عن دعمه لإيران في الحفاظ على حقوقها ومصالحها.

وذكر الزعيمان في البيان أن “الصين تعارض بشدة تدخل قوى خارجية في الشؤون الداخلية لإيران وتقويض أمنها واستقرارها”.

كما وضع الرئيسان عدة مبادرات تشمل تعزيز التجارة الإلكترونية والزراعة.