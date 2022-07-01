الصين تدعو واشنطن الى وقف أي تبادلات رسمية مع تايوان

يستمر الكباش الصيني الأميركي حول استقلال تايوان، اذ ترفض الصين أي شكل من أشكال الاستقلال للجزيرة الآسيوية التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، كما تتهم الولايات المتحدة بالتدخل وتقديم الدعم لتايوان في سبيل الوصول الى الاستقلال.

في هذا الاطار، حث “تان كه في”، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، الولايات المتحدة على وقف أي شكل من أشكال التبادل الرسمي والاتصال العسكري مع تايوان.

وقال تان خلال مؤتمر صحفي إن “أي محاولات لاحتواء الصين مع تايوان، أو مساعدة تايوان على مقاومة إعادة التوحيد باستخدام القوة محكوم عليها بالفشل”، مبينًا أن “مسألة تايوان دائما ما كانت القضية الجوهرية الأكثر أهمية وحساسية للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وأن سوء التعامل مع مسألة تايوان سيكون له تأثير مدمر على العلاقات الثنائية”.

كما شدّد على أن “الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها”.

وفي وقت سابق، أشار السفير الصيني لدى فرنسا، ليو شا، في مقابلة مع صحيفة “ليفري نوير”، الى أن الصين تعتزم إعادة تايوان بأي وسيلة، بما في ذلك العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات المنطقة الشرقية التابعة للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني في حالة استعداد قتالي عالٍ، وتدافع بحزم عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

الى ذلك، احتجت الصين لدى الولايات المتحدة بشأن تحليق الطائرة العسكرية الأميركية “بوسيدون بي-8أ” فوق مضيق تايوان. وقد سميت مثل هذه التصرفات من الجانب الأميركي بالتدخل المتعمد لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

كما تجري بكين تدريبات ودوريات بانتظام في مضيق تايوان وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب قضية تايوان.