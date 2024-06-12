الصين ترحب بالاستثمارات من الشرق الأوسط

قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية اليوم الأربعاء 12حزيران/يونيو 2024، إنها ترحب بالمؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الأجانب، ومنهم المستثمرين من الشرق الأوسط، لزيادة الاستثمار في الصين.

وجاء البيان ردا على طلب من رويترز للتعليق على أنباء مفادها أن صندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمار) وافق على شراء حصة 10 بالمئة في شركة إدارة الأصول الصينية تشاينا إيه.إم.سي، ثاني أكبر شركة لصناديق الاستثمار المشتركة في البلاد.

ويأتي الاتفاق وبيان الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه بكين على توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع الغرب.

وقالت الهيئة الرقابية في بيان لرويترز “ستواصل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تعزيز الانفتاح عالي المستوى لأسواق رأس المال الصينية”.

وأوضحت اللجنة “نرحب بالمؤسسات المالية والمستثمرين من الدول الأخرى، ومنها دول الشرق الأوسط، لتوسيع عمليات الاستثمار والأعمال في الصين”، لكنها لم تذكر أسماء شركات بعينها.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر أن جهاز قطر للاستثمار وافق على شراء حصة تشاينا إيه.إم.سي من شركة الاستثمار بريمافيرا كابيتال، وجرى تقديم الصفقة المقترحة إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لإبداء الرأي.

ووفقا لمزود بيانات الصناعة جلوبال إس.دبليو.إف، استثمرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط سبعة مليارات دولار في الصين منذ يونيو حزيران من العام الماضي، أي خمسة أمثال المبلغ الذي تم ضخه خلال العام السابق.