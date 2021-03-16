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الصين ترصد 300 ألف جرعة لقاح ضد كورونا للقوات الأممية

منذ 51 دقيقة
عناصر من قوات حفظ السلام الأممية

عناصر من قوات حفظ السلام الأممية

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أعلنت الصين عن تقديم 300 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا لصالح قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفق ما أعلنت البعثة الصينية لدى المنظمة الأممية، الإثنين، ما يدعم التعهد السابق للهند بتحصين جميع أفراد قوات حفظ السلام في العالم البالغ عددهم 100 ألف.

وقالت البعثة إن المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أبلغ الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقديم هذه الهبة لـ”قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إعطاء الأولوية لمهمات حفظ السلام في إفريقيا”.

وأضافت في بيان: “هذه خطوة أخرى لجعل اللقاحات الصينية ذات منفعة عامة عالمية، وأيضا دليل على دعم الصين الثابت والمتواصل للأمم المتحدة وللتعددية”.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد أبلغ مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي أن بلاده تعتزم تقديم جرعات لقاح لقوات حفظ السلام دون أن يحدد الكمية.

وفي الاجتماع نفسه، أعلن نظيره الهندي س. جايشانكار أن بلاده ستقدم 200 ألف جرعة لقاح لقوات حفظ السلام الأممية التي يبلغ عديدها 100 ألف جندي وشرطي وتنتشر في جميع أنحاء العالم، أي جرعتين لكل فرد.

ولم يحدد أي من البلدين نوع اللقاح الذي سيتم تقديمه.

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة تنشر نحو 100 ألف جندي في العالم، إلا أن التناوب الذي يحصل بين القوات بشكل دوري واستبدال وحدات بأخرى من دول مختلفة يفرض الحاجة الى عدد لقاحات أعلى من عدد الأفراد في الميدان.

وذكرت البعثة الصينية أن بكين “قدمت لقاحات الى 69 دولة ومنظمتين دوليتين كمساعدة، وصدّرت لقاحات الى 28 دولة”.

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