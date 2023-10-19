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الصين ترغب في تعزيز التعاون مع مصر بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

منذ ساعتين
مصر والصين

مصر والصين

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أفادت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الخميس، إلى أن الصين تدعم جهود مصر لفتح ممرات إنسانية وترغب في تعزيز التنسيق مع مصر والدول العربية للتوصل إلى حل مبكر وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثات مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي صباح اليوم إن الصين تقدر دور مصر في تهدئة الوضع، وشددت على أن المهمة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووقف الحرب في أقرب وقت ممكن.

وقال شي أيضا إن الصين ترغب في العمل مع مصر لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة مع زيادة الواردات عالية الجودة من مصر.

ومنذ بدأت الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس هذا الشهر، أبقت مصر حدودها مع غزة مغلقة بالمجمل، فيما يتدهور الوضع الإنساني في القطاع.

لكن القاهرة ذكرت، الخميس، أنها ستسمح بمرور المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

وتعززت العلاقات بين الصين ومصر في الشهور الأخيرة فيما يرتقب أن تنضم القاهرة رسميا إلى مجموعة بريكس” للاقتصادات الناشئة اعتبارا من العام القادم.

وقال شي “تهنّئ الصين مصر على انضمامها إلى آلية التعاون في بريكس وتعتقد بأن ذلك سيعطي تعاون بريكس زخما جديدا”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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