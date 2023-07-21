الصين ترفض بشدّة اتّهامها بالقرصنة.. وتدعو أميركا إلى تقديم "أدلّة كافية"

رفضت الصين بشدة الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة إليها، بشأن دخول قراصنة مرتبطين ببكين إلى حساب البريد الإلكتروني للسفير الأميركي نيكولاس بيرنز.

وأكدت بكين في بيان أنها تتخذ إجراءات قوية لمكافحة الهجمات السيبرانية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها. كما أضاف المتحدث باسم السفارة الصينية لو بنجيو، أنّ بلاده تعارض بشدة الهجمات السيبرانية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها، مشددًا على أنه موقف ثابت وواضح.

وأكد لو بنجيو أهمية توفير الأدلة الكافية عند تحديد الحوادث ذات الصلة بالسيبرانيات، بدلًا من الاعتماد على تكهنات واتهامات من دون أساس، وفق قوله.

جاء رد السفارة الصينية بعد تقرير نشرته صحيفة أميركية يفيد بأن قراصنة مرتبطين ببكين قد اخترقوا حساب البريد الإلكتروني للسفير بيرنز، وعلى إثره تعرضت مئات الآلاف من رسائل الحكومة للخطر.

ووفق التقرير، فإن الحملة التجسسية المزعومة التي أدت إلى اختراق حساب البريد الإلكتروني للسفير بيرنز تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، توصل القراصنة فيها إلى معلومات حول زيارات عدة للصين قام بها مسؤولون أميركيون ومحادثات دولية حول سياسات الولايات المتحدة مع الصين.

وأوضح التقرير أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والدائرة الداخلية لمستشاريه الأقرب لم يكونوا هدفًا للاختراق السيبراني، بل اقتصر ذلك على مجموعة صغيرة من المسؤولين الأميركيين الكبار المسؤولين عن إدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.