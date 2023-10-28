السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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الصين تزيد الرحلات الجوية الداخلية 34% فوق مستويات ما قبل الجائحة

منذ 6 دقائق
علم الصين

علم الصين

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هيئة تنظيم الطيران ستزيد الرحلات الداخلية 34 بالمئة فوق مستويات ما قبل كوفيد-19، وهي خطوة من شأنها أن تعزز تعافي شركات الخطوط الجوية في البلاد بعد الجائحة.

وأعلنت شركات الطيران الكبرى في الصين عن تحقيق أول أرباح فصلية منذ أكثر من ثلاث سنوات أمس الجمعة 27\10\2023 مما عزز آمال القطاع في تجاوز شركات الطيران الحكومية الثلاث الكبرى في الصين أخيرا الصعوبات التي سببتها جائحة كوفيد-19.

وقالت شينخوا أمس الجمعة 27\10\2023 إن إدارة الطيران المدني ستطرح خطة الطيران لموسمي الشتاء والربيع غدا الأحد والتي ستستمر حتى 30 مارس آذار.

وقال التقرير إن الخطة ستشمل 96651 رحلة داخلية أسبوعيا بزيادة 34 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل أربع سنوات إذ أضيفت 7202 من الرحلات الجديدة مع تدشين 516 خطا داخليا.

وأوضحت شينخوا أن الزيادة في الرحلات الداخلية ستعزز الخطوط بين المطارات الإقليمية في غرب وجنوب الصين والمطارات الرئيسية في شنغهاي وبكين وقوانغتشو.

    المصدر :
  • رويترز

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