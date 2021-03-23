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الصين تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجا على العقوبات

23 - مارس - 2021
علما الاتحاد الأوربي والصيني

علما الاتحاد الأوربي والصيني

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استدعت الخارجية الصينية، الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا شابوي لتقديم “احتجاج قوي” على العقوبات المفروضة على بكين.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن سلسلة عقوبات على مسؤولين صينيين فيما يتعلق بمزاعم عن انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان، إن نائب وزير الخارجية تشين قانغ أبلغ شابوي بأن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم خطئه ويصححه تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين أمس الإثنين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في أول تحرك غربي منسق ضد بكين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وردت الصين فورا بإجراءات عقابية بدت أوسع نطاقا فأدرجت على القائمة السوداء مشرعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث، بما في ذلك عائلات، ومنعت شركاتهم من التجارة معها.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها سترد بفرض عقوبات على 10 أفراد من الاتحاد الأوروبي وأربعة كيانات، بما في ذلك مشرعون وباحثون أوروبيون.

وزعم البيان أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على “ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان في شينغيانغ” “لا تستند إلا إلى الأكاذيب والتضليل”.

ومن بين الأشخاص الذين صدرت بحقهم عقوبات ، أدريان زينز ، الباحث الألماني الذي ساعد عمله في جذب الانتباه العالمي لاحتجاز الإيغور في شينجيانغ.

وجاء في البيان: “الأفراد المعنيون وعائلاتهم ممنوعون من دخول الصين وهونغ كونغ وماكاو الصينية. كما يتم حظر شركاتهم والمؤسسات المرتبطة بهم من التعامل مع الصين”.

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