الصين تستعدّ "باللون الأصفر" لإعصار "كوينو".. وتايوان تُغيث جزيرة نائية

من المتوقع أن تضرب عواصف ممطرة ورياح عاتية جنوب الصين خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع اقتراب الإعصار كوينو من ساحل إقليم قوانغدونغ بعد مروره بتايوان، التي تنقل مساعدات إلى جزيرة نائية متضررة بشدة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة المئات.

وقال المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية إن الإعصار كوينو، سيجلب أمطارًا غزيرة على طول سواحل قوانغدونغ وإقليم فوجيان المجاور خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكر المركز أن الأمطار في قوانغدونغ قد يتجاوز منسوبها أكثر من 300 مليمتر. وأصدر تحذيرًا باللون الأصفر من الرياح القوية، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام تحذير من أربعة ألوان.

وتسبب الإعصار في مقتل شخص وإصابة قرابة 400 في تايوان، وألحق أضرارًا بالغة بجزيرة أوركيد النائية، التي يقطنها حوالي خمسة آلاف شخص، قرب الساحل الشرقي لتايوان رغم عدم تعرض أحد للإصابة في الجزيرة.

وانقلب أكثر من 70 قاربًا أو غرق في ميناء في الجزيرة، وتعرضت مدرستان لأضرار بالغة وانقطعت الكهرباء بسبب الإعصار.

وأرسلت الحكومة والقوات الجوية طائرات هليكوبتر على متنها مهندسون لإعادة الكهرباء والاتصالات اليوم الجمعة، رغم أن من غير المقرر وصول القوارب الأولى المحملة بالإمدادات إلى أوركيد قبل صباح غد السبت. ولا تزال الرحلات الجوية المدنية معلقة.

وأوقف إقليم قوانغدونغ الصيني العشرات من رحلات العبارات منذ وقت متأخر من أمس الخميس، ونصح مركز الأرصاد السائحين بالابتعاد عن المنتجعات الشاطئية.

ومن المتوقع أن يضعف الإعصار ليتحول إلى عاصفة مدارية قوية اعتبارًا من وقت متأخر من اليوم الجمعة وسيزداد ضعفًا مع اتجاهه غربًا على طول الساحل الجنوبي للصين.