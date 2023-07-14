الصين تستعرض قوتها العسكريّة قبيل مناورات "لكسر حصارها" على تايوان

استعرضت الصين قوتها العسكرية حول تايوان هذا الأسبوع، إذ نفذت عمليات مشتركة للقوات قبيل تدريبات عسكرية سنوية تجريها تايوان في نهاية الشهر وتنفذ خلالها محاكاة لكسر حصار صيني.

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، تدريبات على نحو منتظم حول الجزيرة في الأعوام الثلاثة الماضية للضغط على تايبه لقبول مطالب بكين بالسيادة عليها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنه منذ يوم الثلاثاء أرسلت الصين عشرات من المقاتلات وقاذفات القنابل وغيرها من الطائرات، منها طائرات مسيرة، لتحلق جنوبي تايوان وعبر بعضها قناة باشي التي تفصل بين تايوان والفلبين واتجه نحو المحيط الهادي برفقة سفن حربية صينية.

وعبرت بعض الطائرات الخط الفاصل في مضيق تايوان، وهو خط غير رسمي يفصل بين الجانبين، واقتربت إلى مسافة 24 ميلًا بحريًا من سواحل تايوان.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعقيب. وأمس الخميس قالت وزارة الخارجية ردًا على سؤال بخصوص التدريبات “الشعب الصيني لن يتزحزح أبدًا عن عزمنا وتصميمنا على الحفاظ على سيادة الصين ووحدة أراضيها”.

هذا وتنفذ تايوان تدريباتها العسكرية السنوية التي تحمل اسم هان كوانغ في الأسبوع الأخير من يوليو/ تموز، وتركز على الدفاع عن المطار الدولي الرئيسي للجزيرة وكيفية إبقاء الممرات البحرية مفتوحة في حال تعرض الجزيرة لحصار صيني.

وقال مسؤول أمني تايواني كبير، طلب عدم ذكر اسمه، إن أنشطة الصين التي تأتي قبل تدريبات هان كوانغ، هي جزء من حرب نفسية تشنها بكين على تايوان.