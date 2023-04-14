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الصين تستقبل رئيس الجابون ووزير خارجية أوروغواي قريباً

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2023 10:18 صباحًا
علم الصين

علم الصين

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قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان الجمعة إن رئيس الجابون علي بونجو سيزور الصين في الفترة من 18 إلى 21 أبريل\نيسان الجاري.

كما ذكرت الجمعة 15\4\2023 أن وزير خارجية أوروجواي سيزور البلاد في الفترة من 16 إلى 20 أبرل\نيسان

هذا وقال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ في وقت سابق من يوم الجمعة 14\4\2023 إن بلاده مستعدة للعمل مع ألمانيا في مجالي الاقتصاد والتجارة وإن البلدين شريكان لا خصمان.

وأضاف تشين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أن تعمد كبح التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي سيأتي بنتائج عكسية.

وحول الموقف مع تايوان، ذكر تشين أنه إذا رغبت الدول في احترام مبدأ “صين واحدة” فإن التحرك الملائم هو معارضة استقلال تايوان بحزم.

    المصدر :
  • رويترز

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