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الصين تستنكر تصريحات مسؤول فلبيني بشأن بحر الصين الجنوبي

منذ 4 دقائق
بحر الصين

بحر الصين

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قالت السفارة الصينية في الفلبين، اليوم الأحد 3 مارس/آذار 2024، إنها تستنكر “بشدة” أحدث تصريحات للسفير الفلبيني لدى واشنطن والمتعلقة بالصين، قائلة إنها “تتجاهل الحقائق الأساسية”.

وذكرت السفارة في بيان أن هذه التصريحات “أثارت بشكل متعمد قضية بحر الصين الجنوبي وأثارت تكهنات وتشويهات خبيثة ضد الصين”.

وقال خوسيه مانويل روموالديز يوم الأربعاء إنه بينما تعتبر الولايات المتحدة قضية بحر الصين الجنوبي والصراع المحتمل في تايوان بمثابة “مخاوف جدية” فإنه يعتقد أن “نقطة الاشتعال الحقيقية هي بحر الفلبين الغربي” بالنظر إلى “كل هذه المناوشات التي تحدث هناك”.

    المصدر :
  • رويترز

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